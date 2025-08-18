9月1日19時より『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル（TBS系）を放送。第1弾出演アーティストとして、CUTIE STREET、SixTONES、Travis Japan、FRUITS ZIPPER、BOYNEXTDOOR、緑黄色社会の出演が発表された。【写真】SixTONES・森本慎太郎、ブラッド・ピットからの「慎太郎」呼びに感激「まさか名前を呼んでくれるとは」このたび、番組を彩る豪華出演アーティスト第1弾と歌唱曲を発表。SixTONESは、野田洋次郎（RADWIMPS）