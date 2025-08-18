ボートレース住之江の「大阪ダービー第４２回摂河泉競走」は１８日、準優勝戦が行われた。河野主樹（２９＝大阪）は１号艇の上條暢嵩が人気を独占した準優１１Ｒを３コースから差して抜け出し、３連単１４万４３６０円の超大穴を提供した。暴れ倒して台風の目となった今節、準優まで４勝のうち３回は万舟だった。前期は事故点オーバーで今期はＢ２。今期もＦ持ちとあってスタートは無理はできない状況ながら「めっちゃ出てま