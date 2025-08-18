３月末でＮＨＫを退局してフリーに転身し、バラエティーを中心に露出が多い中川安奈アナウンサー（３１）が１８日、自身のＸを更新。２５日発売の週刊プレイボーイで、グラビアに初挑戦したことを明かした。「初めてのグラビア…どきどき♡」とＸやインスタグラム（ストーリーズ）にアップ。同誌の予告には「元ＮＨＫでオリンピック中継も！」などと紹介されている。この投稿には「写真集出てほしい」「すごく楽しみ」「