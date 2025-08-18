18日午後11時12分ごろ、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は愛知県西部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、長野県の長野高森町と根羽村、それに売木村、岐阜県の恵那市、静岡県の浜松天竜区、愛知県の豊田市です