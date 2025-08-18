株式会社セガは14日、世界中で高い人気を誇るフットボールマネジメントシミュレーションゲーム「Football Manager」シリーズの最新作『Football Manager 26（FM26）』を、発売することを発表した。「Football Manager」は、セガと英国の開発会社・Sports Interactiveを代表する世界的に人気のシリーズ。地元のセミプロチームから世界有数の名門クラブまで、好きなクラブの全権監督としてチームをさらなる高みに押し上げていくこと