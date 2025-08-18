ボートレース若松の「日刊スポーツ杯お盆特選競走」は１８日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進む上位１８人が決まった。乙藤智史（４０＝福岡）はここまで１、１、４、２、３着と安定した着取り。３日目終了時点で７位タイとして迎えた予選ラスト４Ｒは３号艇。コンマ１２と的確なスタートを決めると、１Ｍはまくり差しハンドル。差して一気に突き抜けた長野壮志郎に続く２着で予選突破を決めた。「２日目くらいからペラは触