ボートレース尼崎の「尼崎市議会議長杯」は１８日、３日間の予選を終了。優勝戦に進むベスト６が決定した。浜先真範（３２＝広島）は予選最終日、８Ｒ１号艇の１回走り。カドから木村浩士が切り込んできたもののスリット後に伸び返して先マイ。２Ｍで後続との差を広げるとそのまま押し切った。これで５戦２勝オール３連対の安定した走りで予選２位通過、優勝戦２号艇を獲得した。相棒は２連率４０％の４１号機。吉川元浩が５