歌舞伎役者の人生を描いた映画「国宝」（李相日監督）の興行収入が１００億円を突破した。配給する東宝が１８日、発表した。邦画の実写作品が興収１００億円を超えるのは、２００３年の「踊る大捜査線ＴＨＥＭＯＶＩＥ２レインボーブリッジを封鎖せよ！」以来、２２年ぶり。ブームは原作本や歌舞伎界にも波及している。物語は、任侠（にんきょう）一家に生まれた主人公が、上方歌舞伎の名門に引き取られ、同世代の御曹司