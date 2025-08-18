ボートレースとこなめの「ヴィーナスシリーズ第１１戦常滑シンデレラカップ」が１９日に開幕する。高憧四季（２５＝大阪）が前検のエンジン抽選で引き当てたのは２連率３０％の２７号機。特訓後は「あまりいい感触ではなかったです。足併せでも気になるところが多かったし、起こし、ターン回りも気になった」と話したように好感触はつかむことはできなかった。前節の浜名湖レディースチャンピオンでＧ?初出場＆初勝利を果た