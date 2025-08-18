【エルサレム共同】イスラエルのサール外相は18日、オーストラリアのパレスチナ代表部外交官らのビザの取り消しを決めたと発表した。オーストラリアがパレスチナを国家承認する方針を示したことなどへの対抗措置としている。オーストラリアのアルバニージー首相は11日、国家承認の方針を発表した。サール氏は、イスラエルの国会議員がオーストラリアの入国ビザを取り消されたことも決定の理由とした。