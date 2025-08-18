北海道大樹町の民間に開かれた宇宙港「北海道スペースポート」を運営するスペースコタンは18日、月面着陸技術を開発する米ファイアフライ・エアロスペースと、同社が開発するロケット「Alpha（アルファ）」の大樹町での打ち上げに向けた基本合意書を締結した。今後、打ち上げの実現可能性を共同で探る。アルファは重さ千キロを超える機材を搭載して高度2千キロ以下の低軌道に運搬可能なロケット。ファイアフライ社は米カリフォ