千葉県警によると、18日午後4時ごろ、同県館山市の海岸で「15歳男性がシュノーケル中に意識、呼吸なし」と119番があった。同県市川市の高校1年の男子生徒（15）が病院へ搬送され、死亡が確認された。詳しい状況を調べる。