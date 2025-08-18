日本テレビ系 バラエティー番組「X秒後の新世界」が、371万8800秒後の2025年10月からレギュラー放送決定！本日2025年8月18日（月）に放送した日本テレビ系特番「X秒後の新世界」内で発表となった。2025年1月26日と5月11日に特別番組として放送。その斬新な企画と独自の切り口が視聴者から大きな反響を呼び、好評を受け、このたびレギュラー化が決定した本番組。日常の中に潜む見逃しがちな謎や不思議な現象を新しい視点で解明・検