Photo: ヤマダユウス型 個人的にも、今年の大本命タブレットでした。サクサク動いて発熱にも強い、ゲーミングスマホ。良いですよね、ロマンですよね。でも、せっかくゲームを楽しむならスマホよりも大画面で楽しみたくない？ Photo: ヤマダユウス型 REDMAGICが2025年7月にリリースした「REDMAGIC Astra」は、9