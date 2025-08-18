【モデルプレス＝2025/08/18】8月18日22時より、日本テレビ系特番『X秒後の新世界』が放送。番組内で、本番組が371万8800秒後の2025年10月よりレギュラー放送されることが発表された。【写真】日テレ「月曜から夜ふかし」人気アーティスト映り込みが話題◆「X秒後の新世界」レギュラー放送決定『X秒後の新世界』は、1月26日と5月11日に特別番組として放送。その斬新な企画と独自の切り口が視聴者から大きな反響を呼び、このたびレ