ボートレース芦屋の「九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦」は１８日、予選３日目が行われた。小川晃司（５７＝福岡）は３日目１Ｒ、?マイポジション?の６コースから最内差し。道中は若手の井上慧人との３番手争いを演じ、２周２Ｍで振り切り３着を確保した。初戦は５着大敗でも２日目以降は２、３、２着と舟券絡みの活躍。いくら走り慣れた地元とはいえ、６コースが不利な当地水面でこの活躍はさすが最古参のアウト屋だ。「