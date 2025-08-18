■SixTONESは、野田洋次郎（RADWIMPS）が書き下ろした“青春エールソング”「Stargaze」をフルサイズでお届け！ 9月1日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』は、19時から3時間の生放送。このたび、番組を彩る出演アーティスト第1弾と歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト /歌唱楽曲※アーティスト名五十音順CUTIE STREETSixTONES「Stargaze」Travis Japan「Rush」FRUITS ZIPPER「ピポパポ」BOYNEX