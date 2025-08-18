サムスンの次期ミッドレンジモデル「Galaxy S25 FE」について、公式らしきレンダリング（CG）画像がリークされ、新色の「Jet Black」カラーが披露されています。 ↑Image:Winfuture これらの画像は、英国の小売店Tescoがウェブサイトに製品情報を掲載したものです。なお、カラーバリエーションには「Icy Blue」も用意される予定とのこと。以前からの噂通り、デザインはGalaxy S25シリーズに近づき、前モデルよりも薄型化され