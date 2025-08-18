18日午後10時から放送された、日本テレビ系バラエティー『X秒後の新世界』内で同番組が371万8800秒後の10月からレギュラー放送されることが発表された。【写真】今夜の放送では…『X秒後の新世界』スタジオ出演者同番組は、1月26日と5月11日に特別番組として放送され、その斬新な企画と独自の切り口が視聴者から大きな反響を呼んだ。その好評を受け、このたびレギュラー化が決定した。日常の中に潜む見逃しがちな謎や不思議