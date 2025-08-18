山西省太原市で民楽交流音楽会に参加する台湾の若者ら。（太原＝新華社配信／白志斌）【新華社太原8月18日】中国山西省でこのほど、2025年晋台滬青少年民楽交流音楽会と夏季交流研修プログラムが開催され、海峡両岸（中国の大陸と台湾）から900人余りが参加した。今回の活動は、山西省の歴史と文化資源の優位性を生かし、民楽（民族楽器による伝統音楽）に関心のある両岸の青少年に交流と学習の場を提供した。台湾地区の青少年