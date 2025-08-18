きょう（18日）夕方、千葉県館山市の海岸で遊んでいた高校1年生の男子生徒が溺れて、死亡しました。警察によりますと、きょう午後4時すぎ、館山市富士見の「沖ノ島海水浴場」の近くで友人2人とシュノーケリングをしていた市川市の高校1年生、藤原晴輝さん（15）が溺れたということです。溺れているのに気づいた友人がライフセーバーに助けを求め、藤原さんは水深およそ2メートルのところで見つかりましたが、意識不明の状態で病院