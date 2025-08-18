スーパーでのコメの平均価格が先週より大幅に値上がりし、3737円となりました。農林水産省によりますと、今月10日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は3737円となりました。前の週より195円の値上がりで、統計を始めた2022年3月以来最大の上げ幅です。▼備蓄米を含む「ブレンド米」が前の週より191円上がって3190円に、▼「銘柄米」も37円上がって4239円でした。農水省は▼備蓄米の販売ペースが落