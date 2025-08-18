気象庁は、きょう(18日)午前10時25分に、宮古島付近で熱帯低気圧が発生したと発表しました。 ▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション 気象庁によりますと、熱帯低気圧はきょう午後9時には、宮古島の南南東約２４０キロにあって、ゆっくりした速さで北へ進んでいます。 中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとな