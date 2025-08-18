日本テレビ系「しゃべくり００７」が１８日、放送され、タレント・藤本美貴、フジテレビアナウンサーの中村仁美がゲスト出演した。さまぁ〜ず・大竹一樹との間に長男（１３）、次男（９）、三男（６）を授かっている中村は、大竹を「ある方」として、次々に夫への不満を放出。子どもがママがいなくて「ママがいい！」と泣いた時、どうするのが最善か？というテーマで、「私の知ってる『ある方』は、鬼電ですよ。『泣きやまない