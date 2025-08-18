（渡辺カメラマン）「天塩町上空です。畑が一面水に浸かっています」天塩町では１７日、２４時間降水量が観測史上最大の１５６ミリを記録し、町内の畑や牧草地がいまも冠水しています。豊富町では床上浸水の被害が３件確認され、住民は朝から片付け作業に追われていました。（浸水被害にあった住民）「川が流れているが、水位が下がらなかったから全部こっち来ちゃって。カーペットや畳はだめだね」床上浸水は天塩町や幌延町