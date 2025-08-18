メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県東海市の伊勢湾岸道でトラックの玉突き事故があり、運転手3人が病院へ搬送されました。 18日午後4時45分ごろ、東海市新宝町の伊勢湾岸道の上りでトラックが前を走っていたトラックにぶつかり、あわせて3台の玉突き事故となりました。 警察によりますと、一番後ろのトラックを運転していた50代の男性が重傷とみられ、ほか2台のトラックを運転していた男性2人は軽傷だということです。