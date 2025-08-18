メ～テレ（名古屋テレビ） お盆期間中の東海道新幹線の1日あたりの平均利用者数が過去最高を記録しました。 ＪＲ東海によりますと、お盆期間中の東海道新幹線の利用者数は409万1000千人で、前の年の同じ時期と比べて13％増えました。 1日の平均利用者数は40万9千人でお盆期間の過去最高となりました。 要因は、大阪・関西万博の来場者や、外国からの観光客が新幹線を利用したことだと分析しています。 8月17日には