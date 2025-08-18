女優の有村藍里が18日、自身のインスタグラムを更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告した。有村は「35歳になりました。笑顔溢れる1年にしたいな」とつづり純白のドレスに身を包んだ笑顔の写真を投稿した。これにファンからは祝福のメッセージとともに「美し可愛いです」「本当に笑顔が素敵」「いや〜もうマジ可愛い」「見た目は20代ですね」など、絶賛の声が寄せられた。さらに「写真を見ていよいよウエディングかと思い