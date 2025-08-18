倉井高志・元ウクライナ大使と慶応大の森聡教授が１８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、１５日に行われた米露首脳会談について議論した。会談でプーチン露大統領は、停戦の条件としてウクライナ東部ドンバス地方の割譲を求めたと報じられた。倉井氏は「ドンバス地方はロシアがさらに西側に向かっていく橋頭堡（きょうとうほ）になる。ロシアの最終的な狙いはウクライナ全体の支配だ」と指摘した。森氏は「トランプ米