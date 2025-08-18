Number_i¤ä»°Âð·ò¤µ¤ó¤é¤òÍÊ¤¹¤ëTOBE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×CLASS SEVEN¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎMIYASHITA PARK¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø½ÂÃ«¥¢¥ª¥Ï¥ë2.0º×¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£½é¤ÎÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤ÇCLASS SEVEN¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ±·Å²»¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤¬»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¥á¥ó¥Ð¡¼½Ð±é¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ò´Õ¾Þ²ñ¾ì¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥ë³Ø±à¡Ù¤Î±ÇÁü¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿