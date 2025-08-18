ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ唐津」は１９日、開幕する。吉永浩則（４５＝大阪）が手にした１４号機は前節・山田康二が行き足中心に仕上げた準Ｖ機。特訓後も「プロペラは見てないが、感触はいい。行き足とか押してる感じがあって、班の中でも下がったりはしないし、このままずっと行こうと思う」と手応えをつかんだ。中でも「行き足はすごい。夏場の行き足ではない。乗り心地も悪くなかった」と