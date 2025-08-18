全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１８日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われた。埼玉県勢は、競泳男子１００メートル背泳ぎで春日部共栄の吉田琉惟選手、女子２００メートル自由形で埼玉栄の油井美波選手、女子１００メートル背泳ぎで同校の笠原未咲選手がいずれも優勝した。水球では、埼玉栄がベスト８入りした。大量得点で好スタート▽水球・２回戦埼玉栄４１―２乙訓（京都）「どこからでもシ