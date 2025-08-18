全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１８日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われた。茨城県勢は、競泳男子２００メートルバタフライで、水戸桜ノ牧の倉塚遼選手が優勝した。▽男子２００メートルバタフライ予選通過者倉塚遼（水戸桜ノ牧）１分５７秒８５▽男子２００メートルバタフライ決勝〈１〉倉塚遼（水戸桜ノ牧）１分５６秒５７◇連覇へのプレッシャーはあまりなかった。こだわったのは記録