18日午後9時57分ごろ、東海地方で震度2を観測する地震がありました。静岡県内の各地の震度は次の通りです。震度１浜松市中央区、浜名区、天竜区、磐田市、掛川市、牧之原市なお。この地震による津波の心配はありあせん。震源地は愛知県西部で震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。