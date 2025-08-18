きょうの為替市場、ＮＹ時間に入ってドル高の動きが出ており、ドル円も１４７円台後半に上昇。ただ、１４７円台での推移で大きな変化はない。週末にアラスカで行われた米ロ首脳会談では、想定通りではあったものの、ウクライナ紛争での合意は形成できなかった。そのほか、先週は米インフレ指標や小売売上高などの重要指標を通過したが、市場では９月利下げ期待に変化はないものの、一部で期待されていたような、ＦＲＢの積極利下