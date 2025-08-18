気象台は、午後10時34分に、洪水警報を柳川市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を柳川市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・柳川市に発表 18日22:34時点筑後地方では、19日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■柳川市□大雨警報【発表】・浸水19日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間18日夜遅く□洪水警報【発表】19日明け