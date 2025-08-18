約３年の交際期間を経て結婚。幸せな家庭を築こうと思っていましたが、夫の言動をきっかけに夫婦関係は破綻し、２年も経たないうちに結婚生活は終了しました。そんな私の離婚のきっかけとなった「夫のモラハラ」について紹介します。｜最初はラブラブな毎日だったのに恋愛結婚だったので、最初はとてもラブラブ。付き合っているときは、毎日のように一緒にお風呂に入ったり、頻繁デートしたりしていたのです。大好きな彼と結婚がで