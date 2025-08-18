付き合いは順調なのに、結婚の話が一向に出てこない…。そんなモヤモヤを抱えていませんか？実は、男性は「好き」だけでは結婚に踏み切らないことが多く、将来像や環境が整わないと決断できないケースも。そこで今回は、余計なプレッシャをかけずに彼の「結婚スイッチ」を自然に押す方法を紹介します。会話内に“未来の共有”を自然に織り込むストレートに「結婚したい」と迫るのではなく、「もし一緒に住んだら…」「結婚したら旅