北海道大樹町の民間に開かれた宇宙港「北海道スペースポート」を運営するスペースコタンは18日、月面着陸技術を開発する米ファイアフライ・エアロスペースと、大樹町でのロケット打ち上げに向けた基本合意書を締結したと発表した。