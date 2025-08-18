恋愛しても大抵うまくいかないと自覚があるなら、何かを変えないとその状況から抜け出す可能性は限りなく低くなってしまうでしょう。そこで今回は、そんな恋愛しても大抵うまくいかない女性に共通する「特徴」を紹介します。彼氏べったりになってしまう男性と交際が始まると、彼氏べったりになってしまう傾向があるなら、改善する必要があるかも知れません。彼氏に常にべったり、なんでも彼氏任せ、いつでも彼氏の言う通りにしか行