沖縄の南の海上にある熱帯低気圧は１８日、沖縄本島に向かって北上した。台風に発達する可能性があり、１９日に沖縄本島に最接近する見込み。気象庁によると、熱帯低気圧は１８日午後６時現在、宮古島の南南東約２６０キロの海上を北にゆっくり進み、中心気圧は１００８ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は１５メートル。同庁は、沖縄地方や鹿児島県・奄美地方で大雨や高波、強風などに注意・警戒を呼びかけている。