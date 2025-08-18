恋愛中は相手を大切に思うあまり、自分のことが後回しになってしまうものです。しかし、その状態が長く続くと「恋愛依存」に陥り、心身のバランスを崩す原因に。そこで今回は、恋愛依存から抜け出すための「ヒント」を紹介します。「相手優先」の生活に陥らないようにする恋愛では相手に合わせることも必要ですが、それが習慣化すると、自分の趣味や交友関係を失い、自分らしさが薄れてしまいます。ファッションや予定、行動のすべ