今回、Ray WEB編集部はサボる後輩について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・斎藤さやかは、社会人3年目です。新卒社員・神田さんの教育担当を任されました。ある日彼女に仕事を任せるも、一向に終わったと報告がないことに焦るさやか。見かねて神田さんのデスクを見に行くのですが、呑気にネイルを塗っていて……？原案：Ray WEB編集部作画：ささみりせライター Ray WEB編集