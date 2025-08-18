JAL JTAセールスは、石垣島の居酒屋寿司店「海の花」の漬け寿司を、石垣空港の売店「Coralway」で販売を開始した。石垣島近海で獲れたキハダマグロとセーイカ（ソデイカ）を特製醤油に漬け込み、一晩じっくり寝かせて熟成させたネタに、石垣島認定特産品に指定された石垣島産のお米「星の美しゃ（ほしのかいしゃ）」をシャリに使用した寿司。八丈島が発祥とされている「島寿司」同様に酢飯の味付けが甘めで、練り辛子を添えている