ÇÐÍ¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï8·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛäªÈþÏÂ»Ò¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡×äª¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ë15Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È´·²¤ÎÈþµÓ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ÈÇò¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Æ¤é¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥â¥Ê¥³¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÃæÀ¤¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦³¹ÊÂ¤ß¤ä¡¢ÀÄ¤¬±Ç¤¨¤ëÈþ¤·¤¤³¤¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤òËþ