１８日午後１時１５分頃、秋田県大仙市協和峰吉川の住宅で「人が血を流して倒れている」と１１９番があった。倒れていたのは住人の高齢男性で、その場で死亡が確認された。大仙署などによると、男性には外傷があったといい、同署はクマに襲われた可能性もあるとみて調べている。市は防災メールで住民に注意を呼びかけている。現場はＪＲ奥羽線の峰吉川駅から東に約１・２キロにある山あいの集落。