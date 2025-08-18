【男子５０メートル自由形決勝】２３秒１２で３位入賞を果たした湘南工大付の山田＝ひろしんビッグウェーブ全国高校総合体育大会（インターハイ）第２５日は１８日、広島市のひろしんビッグウェーブなどで行われ、競泳は男子５０メートル自由形の山田将大（湘南工大付）が２３秒１２で、同２００メートル自由形は鈴木蓮波（日大）が１分４９秒６２でそれぞれ３位入賞を果たした。女子５０メートル自由形は谷口満里奈（日大藤沢）