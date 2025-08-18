みなさんのお子さんはママ似ですか？それともパパ似ですか？子どもが生まれたばかりのときに、周りから「パパ似だね」「ママ似だね」と言われた経験をもつママは少なくないでしょう。ママスタコミュニティのあるママから、義母の発言に関してこんな投稿がありました。『この時代に、孫は息子にそっくり！って言い続ける義母ってまだいるの？思っていても言わないようにするよね？嫁に攻撃してやろうって意図がなければ』