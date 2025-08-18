タレントの藤本美貴（40）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。子供たちへの鉄則を明かした。藤本は3児の母として、飾らない素顔で育児や夫婦関係の悩みに向き合い、時には親身に、時にはバッサリと切り捨てる的確なアドバイスが共感を呼び、ママタレントとして大活躍中。この日の番組では、「鉄の掟」が紹介される場面があった。1つ目の掟は「地上波を見ろ！」。藤本は「子供は自分の携帯を