私の名前はユリエ（33）。東京近隣に住んでいて、小さいながらもマイホームを建て、夫のユウジ（35）と娘2人で暮らしています。私は若いころに両親を事故で亡くしています。さらに夫の実家は飛行機で帰るほどの遠距離にあるので、夫婦だけでいろいろな場面を乗り越えてきました。だからこれからもこの地で、家族みんなで力を合わせて生きていくのだと思っていたのですが……。どうやらそう思っていなかった人がいるようです。義両